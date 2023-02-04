شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق الدوم عبد الله أبو زيد يرتبك أمام لجنة التحكيم ويحصل على المفتاح الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرتبك المتسابق عبد الله أبو زيد في المرحلة الثانية من برنامج الدوم أثناء غناءه مما دفعه للتوقف عن الغناء لثواني ثم عاد مرة أخري لإستكمال الأغنية ولكن حصل من خلال اللجنة علي المفتاح الأحمر وعلق الشاعر أمير طعيمة " أنا أتمني أشتغل معاك " .

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الغناء في المرحلة الثانية " تحدي الدقيقة الواحدة " من برنامج الدوم بموسمه الثاني والذي يذاع علي قناة DMC ، الفنان حميد الشاعري ، والفنانة أنوشكا ، والشاعر أمير طعيمة .

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.