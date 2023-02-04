شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تفاصيل ومراسم حفل افتتاح الدورة الـ12، التي تقام في الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحسيني ، والرئاسة الشرفية للفنان محمود حميدة .

يقام الافتتاح نهاري من خلال المراكب الذهبية التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلي معبد الأقصر ليبدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس في ليل الأقصر الساحر من داخل المعبد لنستمتع بسحر السينما في أحضان الحضارة المصرية القديمة ، ويحضر مراسم حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم مصر ونجوم السينما الأفريقية الذين يتم استقبالهم علي الريد كاربت في مدخل المعبد .

يبدأ حفل الافتتاح بفقرة فنية غنائية للمطربة أميرة رضا، وفرقة الآلات والفنون الشعبية، والذين يشاركون ضيوف الحفل الغناء والرقص وتقدم حفل الافتتاح، المخرجة والصحفية السنغالية أومي ندور باللغة الفرنسية ، وباللغة العربية تقدم الإعلامية التونسية كريمة الوسيلاني ، والحفل إخراج هاني لطفي، وإخراج تليفزيوني دعاء أحمد، والراعي الإعلامي للحفل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وعقب الفقرة الفنية، تبدأ كلمات الوزراء والمحافظ والفنان محمود حميدة رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وخلال الحفل يتم الإعلان عن لجان التحكيم.

كما سيتضمن حفل الافتتاح، تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين، وهم اسم الفنان صلاح منصور "بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده" ويتسلم التكريم رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، كما يتم تكريم اسم الفنان الممثل هشام رستم من تونس، ويتسلمها المخرج "يونس بن هجرية" المشارك بفيلم "الجترة"، وتكريم اسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع، ويتسلمها المخرج الجزائري أنيس جاد صاحب فيلم "الحياة ما بعد".

وفي ختام حفل الافتتاح يتم تكريم كل من : الفنانة l هالة صدقي، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بمينتا، والمخرج السنغالي منصور صورا واد، والموسيقار المصري هشام نزيه، والفنان محمد رمضان.