شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى وهانى رمزى وماجد المصرى فى حفل زفاف الفنان أحمد عصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد حماقي في إحياء حفل زفاف الفنان أحمد عصام وسارة عبد الفتاح وسط عدد كبير من نجوم الفن منهم هانى رمزى ومجدى بدر وشريف باهى والمنتج حمدى بدر و إدوارد و حسام الحسيني ونهال عنبر ، وكابتن نور خطاب ونسرين إمام وإسلام جمال وياسر خليل وأحمد الشامي وماجد المصرى والمخرج محمد النقلي و طارق الإبيارى، وإسماعيل فرغلي وأحمد شوقي وعبد الله عادل وبدر محمد وياسر الحريرى وعدد كبير من أصدقاء العروسين وأقاربهما.

كان قد احتفل الفنان احمد عصام بعقد قرانه منذ قليل وكان الكينح محمد منير ونجم الجيل تامر حسني يشهدان عقد القران بجانب الشيخ مصطفى حسني.

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.