شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيي حفل زفاف الفنان أحمد عصام بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد سعد في إحياء حفل زفاف الفنان أحمد عصام وسارة عبد الفتاح وسط عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر الحفل الذى أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة كل من النجوم نادر حمدى وإدورد وحسام الحسيني ونهال عنبر ونور خطاب ونسرين أمام وحمدى بدر وإسلام جمال وياسر خليل واحمد الشامي وماجد المصرى والمخرج محمد النقلي وطارق الابياري إسماعيل فرغلي وكل من احمد شوقي وعبد الله عادل وبدر محمد وياسر الحريرى وعدد كبير من أصدقاء العروسان واقاربهما.

كان قد احتفل الفنان احمد عصام مهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية بعقد قرانه منذ قليل وكان الكينح محمد منير ونجم الجيل تامر حسني يشهدان عقد القران والشيخ مصطفي حسني بعقد القران .

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية