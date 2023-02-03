شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تنضم لأسرة "علاقة مشروعة" مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة ميمى جمال لأسرة مسلسل علاقة مشروعة مع ياسر جلال ومى عمر، والمكون من 15 حلقة، والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، للعرض فى شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدى، ويشارك في بطولته داليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقى.

وتستعد ميمى جمال أيضاً لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسل "كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً على منصة Watch it في شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر وهنادى مهنى وميمى جمال وإلهام وجدى ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وتشارك ميمى جمال فى بطولة مسلسل "مشوار الونش" مع محمد رجب والذى انتهى عرضه على قناة الحياة أول أمس الخميس، والعمل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر

وحلت ميمى جمال ضيفة على برنامج "مساء dmc" مع إيمان الحضرى، وكشفت أن الراحل عبد المنعم مدبولى كان يحبها جدا، وساعدها فى أوقات كثيرة، مضيفة: شاركت مع الزعيم عادل إمام فى فيلم "خلى بالك من جيرانك، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مضيفة أن مؤلف مدرسة المشاغبين اقترح على زوجها حسن مصطفى المشاركة بدلًا من الراحلة سهير البابلى لمدة 15 يوما، بسبب سفرها لإجراء عملية.

وعن زوجها الراحل حسن مصطفى قالت باكية: "عشرة عمرى واتفقنا على نجاح الزواج.. كان بيغير على قوى.. وانتظرت فترة بعد الزواج لمدة سنتين لم أنجب بسبب المشاكل الزوجية المعروفة، لكن بعد ما استقرينا قررت الإنجاب"، وتحدثت عن الراحل سمير غانم وقالت: "بيحب يسمع موسيقى شعبى فى غرفته، وملوش دعوى بحد لما يجى وقت التمثيل بيطلع على طول.. واللى يشتغل معاه لازم يكون واعى جدا".