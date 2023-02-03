شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الخضري مطرب "لو انت نار أنا مية" يعود بأغنية "غاب الجدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب عادل الخضري أغنية جديدة بعنوان"غاب الجدع" من كلمات هاني الخضري، وألحان وتوزيع ابنه عمرو الخضري علي يوتيوب، بعد غياب سنوات طويلة، وتقول كلمات الاغنية :

دافعت عنه ياما في المشاكل كنت قبل منه انا بقابل اي حاجه عليه مش قابل بقيت بقول عليه ده قريبي جيبي هوا جيبه ده حبيبي اي عيب عنده يبقى عيبي في يوم فلوسي خلصت دي البدايه في لحظه فجاة اتغير معايا

وكانت آخر أعماله أنه عاد توزيع أغنيته "فين كلامك" من كلمات مسعد الكومى، وألحان محمود السويفى، وتوزيع القديم حمادة أبواليزيد، أما التوزيع الجديد مع ابنه الموزع الموسيقى عمرو الخضرى.

يذكر أن عادل الخضري واحد من أهم المطربين الشعبية من جيل التسعينات صاحب اغاني —( لو انت نار انا مية و بعد اغنية فين كلامك فين واغنية صحوه نايم ننة )