شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تنافس شقيقتها منال سلامة فى "الأصلى".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل الأصلى للنجمة ريهام عبد الغفور الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض على قناة dmc خلال شهر فبراير الجارى، منافسة شديدة بين ريهام عبد الغفور وشقيقتها الكبرى منال سلامة فى تجارة قطع غيار السيارات، وذلك بعد وفاة والدهما الذى كان يعد أحد كبار تجارة قطع الغياب، حيث تستكمل ريهام تجارة والدها وتواجه شقيقتها التى تعمل هى الأخرى فى نفس التجارة.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويسجل "الأصلى" التعاون الثانى بين ريهام عبد الغفور والمؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن وشركة أروما، بعد حكاية "ربع قيراط" من الموسم الأول لمسلسل "إلا انا" الذى تم عرضه فى 2020، وشارك فى بطولة الحكاية مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، بسمة ماهر.

يذكر أن منال سلامة شاركت مؤخراً فى حكاية "تقلها دهب" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا انا" مع هند عبد الحليم، سارة عبد الرحمن وهلا السعيد، أما خالد أنور فينتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين، على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى.