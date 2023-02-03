شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يحيى ذكرى وفاة كوكب الشرق: خليتى الطرب غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان القدير صلاح عبدالله على إحياء الذكرى الـ48 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وشارك الفنان صورة مع الراحلة مركبة ببرنامج "الفوتوشوب"، على حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وعلق على الصورة المنشورة بـ" في ذكرى وفاه ام كلثوم، سيده الغناء العربي.. غناكي هو اللي خلى الطرب غالي، وعشنا معاه يا ست اجمل الليالي.. الله يرحمك ويغفرلك يا كوكب الشرق"



تغريدة صلاح عبدالله على تويتر

ولدت سيدة الغناء العربي أم كلثوم في قرية طماى النهائية، التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية فى 31 ديسمبر 1898، أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908، وهى بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي.

وقد برزت موهبة سيدة الغناء العربى منذ طفولتها، داخل قريتها الصغيرة، ومنذ نعومة أظافرها، وذلك أثناء تعلمها حفظ القران الكريم، والتى كانت تسير له على قدميها عدة كيلو مترات مع شقيقها، لتتعلم حفظ وتجويد القرآن الكريم على يد أحد المشايخ بمدينة السنبلاوين، وبدا تكتسب شهره واسعة بقريتها وبمدينة السنبلاوين والقرى المجاورة ، حتى وصلت إلى القاهرة وبدأت انطلاقتها الكبرى وبزوغ نجمها فى الوسط الفني، وأطلق عليها العديد من الألقاب منها سيدة: "الغناء العربى وكوكب الشرق ، الست ، شمس الأصيل".