شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تنافس بـ "المطاريد" و"أخى فوق الشجرة" فى موسم إجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس الفنانة تارا عماد فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى هذا العام، والذى انطلق مطلع شهر يناير الماضى بفيلمين كوميديين، الأول هو أخى فوق الشجرة مع رامز جلال والذى انطلق فى السينمات يوم 18 يناير الماضى، والثانى "المطاريد" مع أحمد حاتم والذى طرح يوم 25 يناير الماضى.

فيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب في اطار كوميدى.

وتنتظر تارا عماد عرض فيلم "يحيى" - الملحد سابقاً - خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من العمل مؤخراً، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي وعدد آخر من الفانين.

وأجرت تارا عماد مؤخراً مداخلة هاتفية فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC"، وكشفت العديد من التفاصيل عن مشوارها بعد تخرجها موضحة إنها كانت ترغب في دراسة علم النفس وبالفعل تقدمت لدراسته في إحدى الكليات المتخصصة، لكنها لم تتمكن من استكمال تعليمها بهذا التخصص وهو ما دفعها للتفكير في كلية أخرى والتي أرشدتها إليها إحدى صديقتها بالالتحاق بكلية الفنون التطبيقية.

وعبرت تارا عماد عن فرحتها بإتمام دراستها وردود الفعل التي وصلت إليها، مؤكدة أنها مؤمنة بالتعليم وهو ما دفعها للحصول على الشهادة الجامعية في سن الـ29 سنة، مشيرة إلى أن ما عطلها على دراستها كان عملها كفنانة كما أن مشاركتها في أعمال الخير من خلال جمعيات خيرية منحتها قدرا من الإصرار على إتمام الدراسة خاصة وأنها قابلت نماذج كثيرة ومختلفة ترغب في استكمال التعليم رغم ظروفهم الصعبة.