شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير وتامر حسنى يشهدان عقد قران أحمد عصام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد عصام مهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية بعقد قرانه منذ قليل وكان الكينح محمد منير والنجم تامر حسني يشهدان عقد القران والشيخ مصطفي حسني بعقد القران، وحضر الحفل الفنان اسماعيل فرغلي وكل من احمد شوقي وعبد الله عادل وبدر محمد وعدد كبير من أصدقاء العروسان واقاربهما .

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثّرات بصريّة ومصمم عروض ألعاب نارية ومؤلف مصري وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض الألعاب النارية في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية