شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشارك فرحة أحمد عصام في حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى على حضور حفل زفاف الفنان أحمد عصام على العروس سارة عبد الفتاح، الذى يقام اليوم، وكان الكينح محمد منير وكيل العروس.

وحضر الكينج محمد منير حفل زفاف الفنان أحمد عصام بعقد قرانه على العروس سارة عبد الفتاح، الذى يقام اليوم، وكان وكيل العروس.





















أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثرات بصرية وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وبدأ مؤخرا النجم تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "تاج"، الذى يتعاون فيه مع المخرجة سارة وفيق، وذلك داخل أحد اللوكيشينات بمدينة الإنتاج الإعلامى.

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة مى عمر و ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.