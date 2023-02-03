شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبى" لكريم فهمى يحصد أمس 516 ألف جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أنا لحبيبى" للنجم كريم فهمى أمس الخميس فى ثانى أيام عرضه فى السينمات المختلفة إيرادات بلغت 516 ألفا و176 جنيها.

فيلم أنا لحبيبى بطولة كريم فهمى وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.



بوستر أنا لحبيبي

يذكر أن صناع فيلم "أنا لحبيبى" احتفلوا أمس بالعرض الخاص للفيلم بحضور عدد من نجوم الفن فى إحدى سينمات أكتوبر، وجاء من ضمن الحضور الفنان حسن الرداد وعلى ربيع وكريم عفيفي وهشام ماجد وهند عبد الحليم.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب أنا لحبيبى يعرض فيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد.