شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحضر حفل زفاف أحمد عصام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الكينج محمد منير حفل زفاف الفنان أحمد عصام بعقد قرانه على العروس سارة عبد الفتاح، الذى يقام اليوم، وكان الكينح وكيل العروس.

أحمد عصام هو ممثل ومهندس مؤثرات بصرية وُلد في 10 نوفمبر عام 1980 وشارك بعروض في عدد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين العرب كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

يستعد الفنان الكبير محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في أبو ظبي يوم السبت 25 من فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ويحيي الكينج حفلا غنائيا آخر في دبي يوم 19 فبراير المقبل، وروج له عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل.

وكانت آخر أعمال محمد منير أغنية "للي" التي قام بطرحها مؤخرًا بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، والتي حصدت إشادات واسعة وقت طرحها عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع أمير محروس وإخراج مريم الباجوري.