شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز :هناك شعرة بين كتابة الكوميديا والاستظراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج عمر عبد العزيز عن الأعمال الكوميدية خلال ندوة "نحن والدراما"، المقامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54 بحضور السيناريست محمد الحناوى وتدير الندوة الفنانة لقاء سويدان.

وقال عمر:" الكوميديا بتبقى محتاجة راحة نفسية وهى بتكتب وبتتمثل وهى شعره بين الاستظراف والكوميديا ومؤلفين الكوميديا مش موجودين".

وتابع فى حديثه، قائلا:"والمنتج لابد أن يكون عنده فكر هقدم ايه ويشوف السيناريو والممثلين ده التسلسل الطبيعى لكن دلوقتى بيحصل العكس".

كما قال السيناريست محمد الحناوى: "اللى بتعوزه النجوم هو اللى بيكتبه المؤلفين".

وأضاف فى حديثه:"وأقول ليكم على موقف حصل ليا بعد مسلسل خاتم سليمان 2011 كلمنى النجم الراحل نور الشريف و كان عاوزنى ورحت له و قالى انت حلمك ايه و عاوز تعمل ايه و هتعملى عمل عن ايه، وفى نفس الوقت بردوا كلمتنى فنانة مشهوره وقتها وقالتلى هندفع ليك اللى أنت عاوزه فى الكتابة بس عاوزين مشهد كان خليع تكتبه بالشكل ده و أنا رفضت مع أن وقتها كان هيدفعوا اللى أنا عاوزه وده الفرق بين الاثنين".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.