شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلم"رمسيس باريس" وعرضه فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت صناع فيلم "رمسيس باريس" الإعلان التشويقى الأول للفيلم للنجمة هيفاء وهبى تمهيداً لعرضه فى السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، حمدى الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من ألفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.