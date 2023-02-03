شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغانى حلمى بكر مع سميرة سعيد وأصالة ونخبة من النجمات العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى الموسيقى حلمى بكر العديد من الألحان التى تعاون فيها مع نخبة من أبرز نجمات الغناء فى الوطن العربى، حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

ومن أبرز المطربات اللائى تعاون معهن حلم بكر المطربة نجاة التى وضع لها ألحان أغنية "مهما الأيام تعمل فينا" من كلمات عبد الوهاب محمد، كما تعاون معها أيضا فى أغنيتها الرومانسية الشهيرة "أنا ناسية وفاكرة".

وقدم حلمى بكر للمطربة وردة العديد من ألحان أغنياتها الشهيرة ومنها "شوية صبر" التى كانت بمثابة بداية التعاون مع المطربة الجزائرية، وقال عنها إنها لعبت دورا كبيرا فى اكتشافه الفنى وقدمته للوسط الغنائى، وذكر فى برنامج تليفزيونى: وردة أدخلتنى إلى عالم النجوم الحقيقية وكتبت شهادة ميلادى فى عالم الفن"، كما تعاون معها فى أغنية "على عينى" كلمات عبد السلام أمين.

وتعاون حلمى بكر مع المطربة أصالة فى العديد من الأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وردود فعل واسعة، ومنها "أغضب" كلمات نزار قبانى وأحد أبرز أغانى النجمة السورية، وأيضا أغنية "يا صابرة يانا" كلمات محمد حمزة.

وجمعت حلمى بكر والمطربة سميرة سعيد العديد من الأغنيات الشهيرة ومنها "مالك"، و"من غير سبب"، و"ما تسألنيش" و"امرك عجيب"، وعمل مع صابر الرباعي في أغاني منها "ما انتهينا" و"حكاية". كما تعد أغنية "يا حبايب مصر" أحد ابرز الأغاني التي لحنها حلمي بكر للمطربة عليا التونسية.