شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: أحمد زكى حببنى فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الأردنى منذر رياحنة، عن حبه للتمثيل خلال ندوة " الدراما الأردنية وحضورها عربيا"، المقامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54.

وقال منذر: " بحب التمثيل من زمان وكنت بشوف النجم الراحل أحمد زكى الفنان العظيم وهو بيمثل بكل تعبيراته وهو حببنى فى التمثيل والفنان عنده يقدم رسالة لبلده" .

وعن أعماله القادمة قال:"عندى مسلسلين فى رمضان وفيلم خرابيش لسه مخلصش تصوير وبيدور عن ليبيا وداعش ".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.