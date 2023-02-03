شكرا لقرائتكم خبر عن زهير النوبانى بمعرض الكتاب: الحركة الدرامية الأردنية قدمت نجوما كثيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة "الدراما الأردنية و حضورها عربيا"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 54، وفى بداية الندوة دخل سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة أمجد العضايلة وألقى التحية على الحضور.

وقال الفنان الأردنى زهير النوبانى:"شكرا لاتاحة هذه الفرصة لنلتقى بالأحباب المصريين فى معرض الكتاب، والدراما الأردنية استطاعت أن تقدم أهم المخرجين فى الوطن العربى، وفضل الدراما الأردنية فى ظهور الدراما السورية، والحركة الدرامية الأردنية قدمت نجوما كثيرة مثل إياد نصار وصبا مبارك ومنذر رياحنة وهناك الكثير من الطاقات الشابة التى أمامها الكثير لتقدمه على الساحة".

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.