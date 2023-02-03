شكرا لقرائتكم خبر عن زهير النوبانى بمعرض الكتاب: الحركة الدرامية الأردنية قدمت نجوما كثيرين والان مع تفاصيل الخبر
وقال الفنان الأردنى زهير النوبانى:"شكرا لاتاحة هذه الفرصة لنلتقى بالأحباب المصريين فى معرض الكتاب، والدراما الأردنية استطاعت أن تقدم أهم المخرجين فى الوطن العربى، وفضل الدراما الأردنية فى ظهور الدراما السورية، والحركة الدرامية الأردنية قدمت نجوما كثيرة مثل إياد نصار وصبا مبارك ومنذر رياحنة وهناك الكثير من الطاقات الشابة التى أمامها الكثير لتقدمه على الساحة".
وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة في 7 قاعات، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.