شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقترب من ضم موهبة ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي ريال مدريد الإسباني للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لياو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لياو يقترب من ريال مدريد



وأكدت التقارير الصحفية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لياو يقترب من الذهاب إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أنشيلوتي إعجابه الشديد بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لياو.

وسوف ينتهي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي لياو مع الفريق في 2024 ولكن هناك شرط جزائي قيمته 200 مليون.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي مايوركا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي مايوركا يوم الأحد المقبل الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره نادي فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الدوري الإسباني الممتاز.