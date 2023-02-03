عودة أحمد السقا للسينما بفيلمه الجديد تلج أحمر

تعاقد الفنان أحمد السقا على فيلم جديد يحمل عنوان تلج أحمر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده في أول مارس المقبل في العاصمة الروسية موسكو، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري.

فيلم السرب

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم السرب، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومقرر عرضه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته: نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغني، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أحمد السقا، شارك في فيلم العنكبوت، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي 2022، في دور العرض السينمائي، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، ودارت أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة، حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

وشارك في بطولة فيلم العنكبوت، نخبة من أبرز الفنانين، منهم: منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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