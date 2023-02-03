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إيمى سمير غانم تستعيد ذكرى والديها بصورة: اللهم ارحم من افتقده القلب

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمى سمير غانم جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، صورة لها برفقه عائلتها، حيث ظهر فى الصور والداها الراحلان الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والراحلة والدة زوجها الفنان حسن الرداد، وفى صورة أخرى ظهر عدد أكبر من أفراد العائلة بينهم الإعلامى رامى رضوان، وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وعلقت إيمي سمير غانم، على الصور العائلية: "اللهم فى يوم الجمعة ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم فى جنتك".

تغريده دنيا سمير غانم على انستجرام
تغريده ايمي سمير غانم على انستجرام

 

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عائلة سمير غانم 

 

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صورة قديمة تجمع عائلة الراحل سمير غانم
إيمي سمير غانم تهنئ زوجها بمناسبه عيد ميلاده

وسبق أن هنأت إيمي سمير غانم، في الشهر الماضي، زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذى يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت إيمى سمير غانم: كل سنة وأنت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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