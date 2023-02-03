شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده بفستان فرح وطرحة ممازحة المصورين: صورونى كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الفنانة فيفى عبده متابعيها، ونشرت فيديو لها بتأثير أحد برامج التصوير، إذ ظهرت بفستان فرح وطرحة، وطالبت المصورين بعدم إظهارها بـ "لغد" أثناء تصويرها فى المناسبات المختلفة.

وقالت فيفى عبده خلال الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "أنا طالعة أقولكم رسالة واحد بس، لأى حد بيصورنى فى أى مناسبة يبقى يطلع الكاميرا لفوق عشان أنت بتطلعنى بـ لغد وبتطلعني متعقدة من حياتي".

وتابعت: "وأنا لا هعرف أعمل عملية ولا لغد ولا أي حاجة مصوريني الحلوين للي بيقابلوني في كل حتة، خدوني كاميرا عالية عشان اللغد ميطلعش، عايزين شوية دلع من اللي اتمنع".

يذكر أن الفنانة فيفى عبده كشفت مؤخرا عن تعاقدها على بطولة مسلسل "آخر الزمن" مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة فى عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

كما أطلت منذ فترة على جمهورها ومتابعيها فى بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميا على حسابها.

وقالت فيفى: "أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم".

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن"، مضيفة: "مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة".