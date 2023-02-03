شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى من تاريخ الفن السابع.. إصدار يرصد 500 فيلم سقطت من ذاكرة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المنسي من تاريخ السينما، اصدار سينمائي جديد للكاتب جمال عبد القادر يكشف النقاب عن أزمة أرشيف السينما المصرية الضائع وتراثها المفقود، حيث يحتوي الكتاب على أكثر من 500 فيلم سقطوا من ذاكرة السينما، وتم طرح الجزء الأول من الكتاب في معرض الكتاب الحالي 2023. كتاب ، وهو يعد وثيقة سينمائية ومرجع مهم لكل الباحثين .

وعن الكتاب يقول الكاتب الصحفي جمال عبد القادر عكفت على مدار ثلاث سنوات على جمع هذه الأفلام ورصد المعلومات عنها سواء قصة الفيلم وأبطاله أو تفاصيل فقده وضياعه، وجاء الكتاب الذي يضم أكثر من 500 فيلم بمثابة موسوعة لهذه الأفلام التي سقطت من ذاكرة السينما و ربما لا يعرف عنها الكثيرون أي شيء ورصد مجموعة كبيرة جدا من الأفلام المنسية والنادرة، التي سقطت من تاريخ السينما إما بسبب الفقد أو التلف أو الخروج مع صُناعها عقب خروج الأجانب في مصر فترة الخمسينات من القرن الماضي أو لأسباب أخرى .

وقال مؤلف الكتاب الزميل جمال عبد القادر أنه بذل جهدا كبيرا في عملية البحث عن تلك الأفلام ويؤكد أنه في أعقاب ثورة يوليو 52 بدأت الجاليات الأجنبية تفكر في الخروج من مصر وكان كثير من هذه الجاليات يعمل بصناعة السينما " إخراج، إنتاج، تصوير، ديكور، مونتاج، صوت" بل قامت صناعة السينما على اكتافهم وقدموا خبراتهم لهذه الصناعة الوليدة، وانتجوا عشرات الأفلام التي تعتبر سحرالبدايات، ولكنهم عندما قرروا الرحيل عن مصر أخذوا معهم علب هذه الأفلام والتي تعبرعن مراحل تطور صناعة السينما المصرية بما تتضمنه من نجوم وخبرات وموضوعات شديدة الأهمية وهي قطع من التراث فرطنا فيها بمنتهى السهولة.

وأشار جمال عبد القادر إلى أنه أنتهى من كتابة الجزء الثاني من الكتاب وسوف يتم طرحه في فبراير القادم، وهو استمرار لما بدأه في الجزء الاول من طرح الأفلام المفقودة والمنسية من تاريخ السينما ودور العرض وبلاتوهات السينما التي أختفت، كما يناقش أزمة ضياع أرشيف السيسنما وعدم الاهتمام به.