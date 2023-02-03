شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى: حلمى بكر ما زال فى العناية المركزة وحالته الصحية تتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حالة الموسيقار حلمى بكر الصحية تحسناً بعد عودته مرة أخرى للعناية المركزة، حيث قالت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، "ما زال فى العناية المركزة لكن حالته الصحية تشهد تحسنا، وأنا كلمته امبارح واطمنت على حالته والأطباء طلبوا منه السير على الأقدام حتى يطمئنوا عليه، وربنا يتم شفاؤه على خير بإذن الله".

يذكر أن الموسيقار تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى وبقاءه داخل العناية المركزة لأيام، وكشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، وقتها أن الموسيقار حلمى بكر دخل المستشفى إثر معاناته من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر فى الجسم.

وأضاف دكتور محمد عبد الله أن الأطباء حاولوا الفترة الماضية إعادة مستوى السكر لمستواه الطبيعى، وعلاج مشكلة احتباس المياه، وأن النقابة تتابع حالته عن كثب.

كما طالب حلمى بكر مؤخرا بمنع الزيارة له من قبل الباحثين عن الترند ومن لا تجمعه بهم علاقة مباشرة، حيث فوجئ حلمى بكر بحضور عدد من الأشخاص ممن لا تربطه بهم أى علاقة مباشرة يزورونه بشكل مفاجئ فى المستشفى ويصرون على التقاط الصور معه رغم حالته الصحية المعروفة للجميع.

وطالبت النقابة باحترام ظروف حلمى بكر الصحية والبعد عن الجرى وراء الترند أو اقتحام خصوصية المريض وزيارته بشكل مفاجئ من أشخاص هم ليسوا أصدقائه أو فى مجلس النقابة.