شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لإسعاد يونس: حمد لله على سلامتك يا أغلى الناس على قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليها: "حمد لله على سلامتك".

وتابعت: "حمد لله على سلامتك يا أجمل وأغلى الناس فى قلبى، ربى يحفظك ويحميكى ويحرسك بعينه التى لا تغفل أبداً ولا تنام"، وذلك فى إشارة إلى تحسن حالتها الصحية.



شريهان

خاصة أن شريهان سبق وحرصت الأيام الماضية على الدعاء لإسعاد يونس والوقوف بجانبها في أزمتها الصحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "تويتر"، معلقة عليها: "له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".

إسعاد يونس تجرى جراحة تغيير مفصل

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد أجرت عملية جراحية مؤخرا لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض.