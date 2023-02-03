شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت صابرين عن تجسيدها شخصية أم كلثوم بمناسبة ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم التى تعد من أهم المطربات فى العالم العربى والعالم أجمع بعد تأثيرها الكبير والممتد لسنوات طويلة رغم رحيلها فى مثل هذا اليوم من عام 1975، بسبب الكاريزما التى ميزتها وأغانيها المميزة التى تعيش إلى الآن فى وجدان كل عربى.

أم كلثوم وبالتزامن مع ذكرى رحيلها نتحدث إلى الفنانة صابرين التى تعتبر أهم فنانة لعبت دورها، حيث نالت إشادات كبيرة بسبب المسلسل التى قدمته عنها، حيث تطرق آنذاك لسيرتها الشخصية والغنائية لتتطرق إلى كيف تسبب المسلسل فى اتخاذها قرار الاعتزال فيما بعد بقولها: "حينما تم اقتراح الدور على اندهشت من الصدمة نظراً لأننى كنت على علم بتحضيرات العمل ووجود أسماء أخرى ستلعب الشخصية، بالإضافة لأننى لا يربطنى أى شبه بأم كلثوم".

وتابعت: "استغربت وتحدثت إلى المخرج إسماعيل عبد الحافظ الذى شجعني على لعبه وقال لي اعتبري نفسك بتعملى حاجة لمصر لأن أم كلثوم دي رمز لمصر، وهو ما شجعني، خاصة أنني وجدت ثقة كبيرة من مخرجة العمل إنعام محمد على التى كانت مشجعة لى دائماً وواثقة تمام الثقة من نجاحى بخلاف كثيرين ممن قالوا بالنص إن المسلسل رايح فى داهية بمجرد تعاقدهم معي".

واستكملت: "المسلسل تسبب فى اعتزالى بعدها لفترة طويلة وصلت لنحو 6 سنين، خاصة أن كبار النقاد وقتها كتبوا صابرين ها تعمل إيه تانى بعد أم كلثوم، وأخطأت فى الاستماع لهم، ولمت نفسى فيما بعد أننى لم استمع لنصائح زمايلى مثل محمود عبد العزيز ويحيي الفخرانى اللذان حاولا معى لإثنائى عن القرار".

وحول شخصية أم كلثوم قالت: "أم كلثوم كان حولها كوكبة كبيرة من العظماء فى الشعر والتلحين وكانوا يحبوها وحريصين عليها، وبالتالى نجحت فى الوصول للقمة".