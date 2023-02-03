شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يعلن عن مشاريع مسابقة "ورش تطوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعقد الدورة 28 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط فى الفترة الممتدة ما بين 3 و10 مارس 2023، وستنظم فى إطار فعاليات هذه الدورة، ولأول مرة "ورش تطوان'' التى هى عبارة عن برنامج لدعم وتطوير سيناريوهات أفلام طويلة، روائية ووثائقية، تقدم بها كتاب سيناريو ومخرجين ومنتجين شباب ينتمون إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد تبارى في هذه النسخة الأولى من "ورش تطوان"، التي تشرف عليها مؤسسة مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط لتطوان، 75 مشروعا اتم من بينها انتقاء 12 مشروعا بإشراف من لجنة مكونة من خبراء ومهني قطاع السينما، ويتعلق الأمر بـ4 أفلام وثائقية طويلة و8 أفلام روائية طويلة أعلنت عن عناوينها لجنة الانتقاء:

الأفلام الوثائقية الطويلة

ناس الكباين لهند بكر (مصر)

لأسماء المدير ( المغرب) شمس الآخرين

ذهاب وإياب لأحمد بايدو ( المغرب)

الجمل الناقص للشيخ نديا ( فرنسا )

الأفلام الروائية الطويلة:

الجنة الموعودة لعلاء الدين الجم (المغرب) :

الحياة التعيسة للخنزير السعيد لكريستي وهيبة ( لبنان )

الحرة لنسيم عباسي (المغرب)

عزيزي تاركوفسكي لفراس خوري ( فلسطين) :

طرافول لخوان كارلوس كيرا ( اسبانيا) :

الوريث ل كمال سراج ( فرنسا)

يوسف ونجمة لأمينة السعدي وأليفييهكوسوماك ( المغرب)

علي ليونس البواب ( المغرب)

وسيستفيد أصحاب هذه المشاريع الاثنا عشر المنتقاة من تداريب ودروس تكوينية لتطوير سيناريوهاتهم، وصقل مهاراتهم في الكتابة السينمائية، كما خصصت الجوائز التالية لأفضل ثلاث مشاريع :

- الجائزة الأولى: 70 ألف درهم

- الجائزة الثانية: 50 ألف درهم

- الجائزة الثالثة: 30 ألف درهم

كما سيتم الإعلان لاحقا عن صيغ تسمح بمرافقة أصحاب المشاريع المنتقاة ومساعدتهم على تطوير سيناريوهاتهم.