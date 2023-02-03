شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دنيا سمير غانم 2023.. خالد الصاوى ومايان السيد أحدث المنضمين للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لبدء تصوير مسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل 2023 خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من وضع التجهيزات النهائية للعمل المكون من 15 حلقة، ويخرجه إسلام خيرى وينتجه أحمد السبكى، ويشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، سيد رجب، سلوى خطاب خالد الصاوي، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تنشغل دنيا سمير غانم بعرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا" ليلة رأس السنة والتى تسجل التجربة الأولى لدنيا على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

تجسد دنيا سمير غانم في المسرحية دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

وعرض خلال لدنيا سمير غانم مؤخراً فى السينمات فيلم "تسليم أهالى"، والذى شارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.