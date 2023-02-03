شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يحتفى بنجاة والدته من الموت بعد حادث صعب: الملائكة أنقذتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجت والدة الممثل العالمى والمصارع الشهير دوين جونسون الشهير بـ ذا روك من الموت بأعجوبة، وفقاً لما ذكره عبر حسابه على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة سيارتها بعد الحادث التى تعرضت له، وبدت فيه السيارة محطمة من الأمام.

ووصف دوين جونسون نجاة والدته من الحادث بالمعجزة قائلًا: "ملائكة الرحمة كانوا يراقبون أمي وهي في حادث سيارة في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستطعت أن تنجو بطرق تجعل الملائكة والمعجزات حقيقة".



ذا روك على انستجرام

كما أشار دوين جونسون إلى حالة والدته الصحية قائلًا: والدتي ستخضع للفحص الطبي بعد الحادث المخيف، هذه المرأة القوية سبق ونجت من سرطان الرئة، وزواج صعب للغاية، لتصطدم في النهاية بسائق مخمور، إلا أنها نجت في النهاية".



ذا روك ووالدته

وما إن نشر ذا روك الصور والبوست تعليقاً على الحادث حتى تفاعل معه متابعوه بصورة كبيرة متمنين الشفاء لوالدته ومحتفين بنجاتها من الموت.

من ناحية أخرى يعيش دوين جونسون حالة كبيرة من النجاح بفضل أحدث أفلامه Black Adam، الذى يحقق ردود فعل مميزة منذ عرضه.