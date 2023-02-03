شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما كتبه أنيس منصور بعد وفاة أم كلثوم فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من وفاة كوكب الشرق أم كلثوم إذ رحلت عن عالمنا فى نفس هذا اليوم عام 1975، كتب الكاتب الصحفى أنيس منصور عنوانا من 4 كلمات فى مجلة آخر ساعة، "الموت لا يطفئ الشمس" مع صورة أم كلثوم تتصدر غلاف المجلة.



أم كلثوم

وكانت قبل وفاتها تجرى بروفة أغنية "أوقاتي بتحلو" من تلحين سيد مكاوى لكن حالة إغماء انتابتها لتبدأ معها رحلة المرض وكانت قبل سفرها قد طلبت من الشاعر صالح جودت أن يكتب لها قصيدة احتفاء بنصر أكتوبر، لكنها توفيت قبل إنجازهذه الأغنية التي يقول مطلعها "للي شبابك في جنود الله والحرب في قلوبهم صيام وصلاة".

وتصدرتْ أخبار مرض أم كلثوم الصحف والإذاعة والتليفزيون ووبعد وفاتها كسا الوجوم وجوه المصريين حين تم الإعلان عن وفاة كوكب.

تواجدت كوكب الشرق أم كلثوم فى قائمة أعظم 200 مغنى ومغنية عبر التاريخ واحتلت المركز الـ61 لتكون المطربة المصرية العربية الوحيدة فى هذه القائمة.

ونشرت مجلة "rollingstone" الأمريكية تقريرا عن أعظم 200 مغنى ومغنية عبر التاريخ وضمت القائمة مطربين من عصور مختلفة من الماضى والحاضر وتصدر هذه القائمة الأمريكية أريثا لويز فرانكلين مغنية وكاتبة أغانى وعازفة بيانو أمريكية لُقبت بـ"ملكة الروح"، ومن النجوم بالعصر الحديث ريهانا وليدى جاجا وبيونسيه وويتنى هيوستن وفريدى ميركوري وألفيس بريسلى وفرانك سيناترا وإلتون جون وبوب مارلى ومايكل جاكسون وأديل.

وذكر تقرير المجلة بأن أم كلثوم ليس لها نظير حقيقى بين المطربين فى الغرب ولعقود من الزمان مثلت النجمة المصرية روح العالم العربى وأن رحيلها عام 1975 جلب الملايين إلى شوارع القاهرة حزنا عليها، وامتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من ذلك فقد وصفها المطرب بوب ديلان بـ"الرائعة".

وأكدت المجلها فى تقريرها بأن هذه قائمة أعظم المطربين وليست أعظم الأصوات وأكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان واتساع تراثهم الموسيقى.