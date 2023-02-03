شكرا لقرائتكم خبر عن "ألف ليلة وليلة" فى حب كوكب الشرق أم كلثوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مواليد قرية "طماى الزهايرة" التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية

بدأت الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح

فى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة

فى عام 1926 كونت أول تخت موسيقى لها

كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى

فى عام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية"

شاركت بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934

أول فنانة دخلت الإذاعة

من أهم أغانيها:

"أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود"

وفى فترة السبعينيات عانت من التهاب الكلى حتى توفيت عام 1975