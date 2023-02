شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام حلوة لـ"الويك إند" من فئة أفضل فيلم.. قبل جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملا جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها قبل معرفة الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم في حفل جوائز السينما الأضخم المقرر إقامته في 13 مارس المقبل.

Top Gun: Maverick الفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً فى القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللى، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكى.

Avatar:The Way of Water

يدور الفيلم حول جيك سولى الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12 عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

Elvisفيلم Elvis إخراج الأسترالى باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغنى والفنان الشهير إلفيس بريسلى، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركرالرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته، يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب بملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 مؤخرًا، والفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة.



Elvis

The Banshees of Inisherin

يقدم فيلم " The Banshees of Inisherin" قصة صديقان (فاريل و جليسون) والذين ينهيان صداقتهما فجأة، ما يترك أثرا كبيرا فى حيهما الريفي الذي يعيشان فيه، ويشارك في هذا العمل الممثل برندان جليسون و الممثلة كيري كوندون.



The Banshees of Inisherin Triangle of Sadness

فيلم Triangle of Sadness إنتاج دولى مشترك عام 2022، تأليف وإخراج روبن أوستلوند وبطولة هاريس ديكينسون وتشارلبى دين وودى هارلسون.

توقف إنتاج الفيلم مرتين فى عام 2020 بسبب جائحة COVID-19، دخل الفيلم فى مهرجان كان السينمائى عام 2022، حيث تلقى ترحيباً لمدة ثمانى دقائق وفاز بالسعفة الذهبية، وتدور أحداث الفيلم حول عارضتان وعاملة نظافة تقطعت بهما السبل في جزيرة نائية مع مجموعة من المليارديرات.