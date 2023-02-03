شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من فيلم The Batman أكتوبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن محبى سلسلة باتمان على موعد مع أحد أفلام السلسلة الجديدة، حيث أعلنت الشركة المنتجة أن الجزء الثانى من الفيلم سيطرح فى دور العرض يوم 3 أكتوبر 2025، حسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، بينما لا تزال المعلومات الإضافية، بما فى ذلك ملخص المؤامرة، طى الكتمان فى الوقت الحالى.

وحسب التقرير أكد James Gunn و Peter Safran تاريخ إصدار "Batman Part 2" خلال مؤتمر صحفي لـ Warner Bros، في 30 يناير الماضى، وبالإضافة إلى "The Batman Part II" ، تتضمن قائمة "DC Elseworlds" للمشاريع القادمة " Joker: Folie à Deux" المقرر إطلاقه في 4 أكتوبر 2024، وسلسلة الرسوم المتحركة المستمرة " Teen Titans Go ".

The Batman يسبقه عرض فيلم " Joker: Folie à Deux" أكتوبر 2024



بوستر فيلم The Batman

وحصل فيلم باتمان على إشادة من النقاد وحقق 770 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي العام الماضي، والفيلم يعرض الآن على HBO Max.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

فيلم The Batman حقق ثانى أفضل افتتاحية عرض فى زمن كورونا

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن كورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض.

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الماضى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فورعرضه فى الصين، التى تعتبر واحدة من أهم وأكبرأسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.

كان تصوير الفيلم قد توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين أعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19 وتسببت تلك الإصابة فى إصدار قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، لأن إصابته تسببت فى تعطيل التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، فى ظل ظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم بسبب فيروس كورونا.