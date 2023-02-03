شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا الفن..مقبرة للفنانين تكاليفها مناصفة بين كاريوكا وببا عزالدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خبر من أرشيف الصحافة المصرية، اقترحت الفنانة ببا عز الدين على الفنانة تحية كاريوكا بناء مقبرة كبيرة لمن يتوفى من الفنانين والفنانات وليس له مقبرة تضم رفاته، على أن تكون تكاليفها مناصفة بينهما.

ببا عز الدين فنانة من أصل لبناني، جاءت الي مصر بحثا عن الشهرة الفنية وكغيرها من راقصات ذلك الزمن انضمت لفرقة بديعة مصابني واصبحت واحدة من الراقصات الصولو مثلها في ذلك مثل تحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وزوزو محمد وغيرهن.. ثم ما لبثت ان قادها طموحها الي الانفصال عن بديعة وافتتحت صالة باسمها في شارع عماد الدين.

وبعد مغادرة بديعة مصابني مصر إلى بلدها لبنان اشترت ببا صالتها الشهيرة في ميدان الاوبرا. وفي هذه الصالة قدمت ببا فنها واستعانت بالعديد من المطربين والمطربات ومعها شقيقاتها شوشو وعديلة عز الدين.

شاركت الراقصة ببا عز الدين فى العديد من الأفلام منها؛ "كدب في كدب" واشترك معها فى البطولة أنور وجدي وزوج أختها المطرب محمد عبد المطلب وبشارة واكيم وغيرهم ، كما اختارها المخرج إبراهيم لاما بطلة أمام شقيقه بدر لاما فى فيلم "البيه المزيف" وشاركتها البطولة ليلي فوزى، كما شاركت ببا عز الدين فى فيلم "جمال ودلال" وقام بدور البطولة أمامها فريد الأطرش ومعهما عبد السلام النابلسي وليلى فوزي وإخراج ستيفان روستي.

توفيت ببا عز الدين في طريق عودتها من الاسكندرية بعد انقلاب سيارتها في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، وكانت واحدة من أشهر راقصات مصر من صاحبات الصالات.