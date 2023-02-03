شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يحير متابعيه بشأن محبوبته الجديدة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي ليوناردو دى كابريو سيظل يحير متابعيه بشأن قصة حبه الجديدة، فمنذ انفصاله عن عارضة الأزياء الإيطالية كاميلا مورنو، أفادت تقارير حول ارتباطه من جيجي حديد ثم ما أن لبث حتي دخل فى علاقة أخري مع فيكتوريا لاماس وفقاً للتقارير الأجنبية.

ومؤخراً أضاف تقرير الديلي ميل أن دي كابريو أسدل الستار حول فيكتوريا لاماس وارتبط بسيدة غامضة لم يذكروا تفاصيل حولها باستثناء صورتهما معاً خلال حفل إطلاق فيلم جديد يحمل اسم Ebony Riley.

وظهرت تلك السيدة إلى جواره طوال الوقت وأفاد التقرير أنها ربما تكون محبوبته الجديدة.

وكان ليوناردو دي كابريو 48 عامًا أمضى ليلة رأس السنة الجديدة على متن يخت مع الممثلة فيكتوريا لاماس 23 عامًا بالإضافة إلى عدد قليل من الأصدقاء، منهم دريك وتوبي ماجواير وذلك تأكيدًا للأخبار الأخيرة التي أفادت بشأن ارتباطه بالممثلة الصغيرة التي تصغره بـ 25 عامًا.

وولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.

وكان هذا الظهور هو الثالث لنجم تيتانيك بصحبة فيكتوريا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد نشر عدة تقارير تفيد بأن جيجي حديد لم تكن جادة بشأن علاقتهما الرومانسية القصيرة العمر.