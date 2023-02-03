شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تستعد لأولى جولاتها الغنائية حول العالم بعد 7سنوات من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت المغنية العالمية بيونسيه عن عودة جولاتها الغنائية للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وفقاً لما ذكرته التقارير الأجنبية حول النجمة الشهيرة التى أعلنت أنها ستلف العالم خلال جولتها المقبلة والتى تحتفل فيها بأحدث ألبوماتها الذى يحمل اسم عصر النهضة، مؤكدة أن الجولة الغنائية تبدأ في أوروبا بشهر مايو قبل أن تنتهي في أمريكا الشمالية في سبتمبر.

وأضافت التقارير أن بيونسيه لم تعلن عن موعد طرح التذاكر بعد، ولكنها اكتفت بقول قريباً حسب تقرير الديلي ميل.

وذلك يأتى بعدما كشفت المواقع العالمية مؤخرًا عن أجر بيونسيه في حفلها الأخير في دبي، حيث أكد موقع ديلي ميل أن المغنية الشهيرة تقاضت مبلغ ضخم للغاية مقابل الحفل الذى جاء بعد غياب 4 سنوات من الغناء اللايف، مؤكدة أن السعر وصل إلى 24 مليون دولار بحسب تقرير نشروه مؤخرًا.

وأضاف التقرير أن الحفل لم يتخط ساعة واحدة فقط، إلا أنه كان ضخم للغاية وملفت سواء من حيث الألعاب النارية أو العروض التي استمرت خلال الحفل.