شكرا لقرائتكم خبر عن مايك كولتر: سعيد بمشاركتى في فيلم Plane أمام جيرارد باتلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل مايك كولتر في أول بطولة له بفيلم Plane أمام الممثل العالمى جيرارد باتلر، أنه سعيد بالمشاركة في تلك التجربة، بالرغم من القلق الكبير الذي صاحبه وقت التصوير بسبب المخرج جان فرانسوا ريشيه، مشيرا إلي أن الطريقة التي أستخدمها المخرج لاقناع فريق الممثلين بالكامل بأنهم سيموتون بسبب سقوط الطائرة، والجميع يستجيب دون تردد لتقديم جودة للفيلم مختلفة بل وحقيقية ليستمتع بها الجمهور.



Plane

وصرح كولتر قائلا: " لقد كان فريق العمل مقتنعون بفكرة بيع هذا الخوف من الموت، وهو ما كان مرعبا بالنسبة لي، ولذلك قررت إعادة النظر في مستقبل تلك النوعية من الأفلام مثل Plane، فجزء مني يبحث عن شئ مختلف، حتي لا أكرر نفسي مرة اخري، هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها فيلم مثير للاهتمام، فأنا أحب امتلاك هذه الفكرة حيث لديك العديد من الأشياء التي تفعلها، ولكن في بعض الأحيان عندما يكون هناك شيء جيد، فمن الأفضل أن لا أفعل شيئًا في نفس السياق أكثر من مرة، فشخصية لويس جاسبار علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي حتي الآن".



Plane

وتابع كولتر حديثه قائلا:"لقد نشأت علي أفلام مثل Predators و Die Hard بكل اجزائهم، وعندما يتعلق العمل بالشخصيات التي نقدمها، فهل تهتم بمن يتعرض لللكمات في وجهه؟ هل تهتم بمن يختنق؟ هل تهتم بمن هارب؟ عندما تستثمر في تلك الشخصيات، فهذا ما يجعل الفيلم بأكمله يعمل، ولايهم عدد الانفجارات، أو التصوير السينمائي وكل هذه الأشياء، فهذا رائع، ولكن إذا كنت لا تهتم بمن يظهر على تلك الشاشة، فستواجه مشكلة".



Plane

اعترف كولتر أنه أثناء التصوير، اشار أن Plane هو أفضل اسم للفيلم، ولا يعتقد أنه كان هناك اسم أفضل، وبغض النظر عما إذا كان الناس يحبونه أو لديهم بعض ردود الفعل الغريبة عليه، فلا يمكن نسيانه، فنصف مشكلة الأفلام الرائعة، إنك تحاول أن تعطيه عنوانًا يحتوي على ست أو سبع كلمات ولا يمكنك تذكره.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيتن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيسن، وبطولة جيرارد باتلر، ومايك كولتر، ويوسون آن، ودانييلا بينيدا، وبول بن فيكتور، وجوي سلوتنيك، ويعرض في مصر بأكثر من 20 دارعرض في مختلف انحاء الجمهورية.