هاني رمزي يفجر مفاجأة بعد سؤاله عن فبركة برامج المقالب.. ويرد على اتهامه بتقليد رامز جلال.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 3 فبراير 2023 02:43 صباحاً - فجر الفنان المصري هاني رمزي، عن مفاجأة بعد سؤاله عن فبركة برامج المقالب التي قدمها في مواسم رمضان خاصة برنامج “هاني في الادغال”.

في البداية نفى هاني رمزي صحة هذه الانباء ووصفها بالشائعات قبل ان يقول “انا حابقى صريح انا شخصيا قلت لحد ولواحد بس قلت له انا حجيبك في البرنامج عندي”.

وقال هاني رمزي خلال لقائه في برنامج “حبر سري”: الفنان الوحيد اللي قولتله على المقلب هو عزت أبو عوف الله يرحمه وده خوفا عليه، وصارحته إن ده مقلب ومقولتلهوش المقلب عبارة عن إيه، لاني مش هبوظ شغلي بنفسي، ومش ممكن أعمل كدة.

اما عن اتهامه بتقليد رامز جلال، فقد قال هاني رمزي “مينفعش حد يجي يقولي أني بقلد رشدي أباظة عشان عملت فيلم، برنامج المقالب مش حكر على حد، والبرنامج اللي عملته نجح جدا، وفكرته كانت كويسة ولم يفشل على الإطلاق”.

وأضاف أنه لم يقدم برنامج مقالب جديد، بسبب عدم وجود فكرة أو منتج معه، ولكن إذا أتيحت له الفرصة بهذه المعطيات سيقدم الأمر مرة أخرى، “محدش من اللي كان معايا في برنامج المقالب كان عارف أني عامل فيهم مقلب، وانا للأسف قلبي ضعيف في الحاجات دي، وبعض الفنانين رفضت إذاعة حلقاتهم منهم ديانا حداد . أما وليد توفيق فرفض الظهور على الشاشات، وقال مبنطلعش في البرامج دي”.