شكرا لقرائتكم خبر عن متسابقة برنامج الدوم ليلى عبد القادر تبهر لجنة التحكيم بالغناء والتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المتسابقة ليلى عبد القادر بالمرحلة الثانية ببرنامج الدوم في موسمه الثاني مشهدا تمثيليا كان يتخلله الغناء، وكان مشهدا بارعا أشادت به لجنة التحكيم ومنحها المحكمون الثلاثة المفتاح الأخضر.

وتشكلت لجنة تحكيم المرحلة الثانية بالتمثيل بمسابقة الدوم في موسمه الثاني من النجمة يسرا، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج بيتر ميمي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.