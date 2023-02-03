شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاف لجنة التحكيم على المتسابق "بيلا" فى الدوم.. وكاملة أبو ذكرى: أداؤك سيت كوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختلفت آراء لجنة تحكيم المرحلة الثانية في فئة التمثيل من برنامج الدوم على المتسابق أحمد محمد (بيلا) بعد تقديمه مشهدا تمثيليا، حيث رأت النجمة يسرا أنه برع فى التمثيل، بينما قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى إن أداءه سيت كوم وأعطته المفتاح الأحمر، أما المخرج بيتر ميمى فأعطاه المفتاح الذهبي.

وتشكلت لجنة تحكيم المرحلة الثانية بالتمثيل بمسابقة الدوم في موسمه الثاني من النجمة يسرا، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج بيتر ميمى.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.