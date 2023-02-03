شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال: استمتعت جدا بكواليس مسلسل "جروب العيلة" مع سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صفاء جلال إنها شاركت فى مسلسل جروب العيلة مع الفنانة سميحة أيوب، معقبة: "استمتعت جدا فى مسلسل جروب العيلة مع الفنانة سميحة أيوب.. والمسلسل خلصناه فى أكتر من 21 يوم، واستفدنا من الفنانة سميحة أيوب".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "شارك معايا فى المسلسل الفنان أحمد سعيد عبد الغنى ورشا مهدى ورشا جمال.. وجسدت دوري في المسلسل زوجة غيورة وكان زوجها واحدة بتلاعبه.. والفنانة سميحة أيوب محضرة وقوية فى تجسيد المشاهد وكنا بنستمتع معها فى الكواليس والمرة الثالثة أشارك معاها فى مسلسل".

وتابعت صفاء جلال: "بنتى سلمى بتدرس إخراج ومش بتمنى إن بنتى أو ابنى يدخلوا فى مجال التمثيل، وعندها مواهب كتيرة جدا بتقدمها على التيك توك.. وشاركت بنتى معايا فى مسلسل سابع جار، وحدثت مشكلة واتشتمنا واتقالنا احنا أبناء عاملين وزعلت جدا.. وبصاحب أولادى.. والسوشيال مأثرة بشكل بشع جدا على الأسرة.. ولا بد من وجود وقت لزيارة الأقارب عشان لازم يكون فى تقارب الأسر ببعضها ببعض".

وأوضحت: "بفضل اختيار دوري فى أى مسلسل أو فيلم يكون حاجة كويسة ولو مفيش ببقى قاعدة فى البيت.. وشاركت فى أكثر من 120 عمل.. كنت محظوظة كدا اشتغلت مع جيل ذهبى واستمتعت بالشغل معاهم وقد إيه كانوا قمة فى التواضع والشياكة وأتمنى إن أنا أحقق ربع اللى حققوه فى السيرة الطيبة اللى تركوها".

وأكدت: "اشتغلت مع الفنان فؤاد المهندس وكان بيحب الفنانة شويكار جدا.. طول الوقت كان بيتكلم عن مسرحية سيدتى الجميلة وأنا وأنت وهى.. واتعلمت النجومية فى البساطة والتركيز والالتزام.. وعاشقة لسناء جميل وسهير البابلى.. وكان نفسى أشتغل مع الفنانة شادية لأنها قدمت كل حاجة فى الفيلم".

وأضافت: "لو هتحجب النهاردة وبكرة فرض وهلتزم اكتر وممكن أمثل وأنا محجبة، وفيه فنانات عظيمات بيمثلوا بشكل جيد حاليا وهما محجبين".