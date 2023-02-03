شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة دعم سينما الشباب تنتهى من تصوير فيلم "مايوبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى من تصوير فيلم "مايوبيا" فكرة وإخراج بيشوى مجدي، سيناريو وحوار ماهيتاب عبد الفتاح، بطولة محمود الدبيكى وحنين العايدى، وتدور أحداثه حول فكرة أن نمط حياة الإنسان ترتبط بشكل كبير باختياراته وبهذه الاختيارات تتكون حياته شكلاً وموضوعاً.

جدير بالذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب ستقوم خلال أيام قليلة بتصوير كل من فيلم "وقت إضافى" للمخرج جون شحاتة، وفيلم "الأشكيف" إخراج محمد البدرى، وغيرها من أعمال يتم التجهيز لها داخل الوحدة التى تهدف إلى مساندة الشباب السينمائيين المستقلين من خلال تقديم كل سبل الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم، وذلك من خلال مجموعة العمل المتخصصة تحت إشراف الناقد السينمائى أحمد عسر مدير وحدة الدعم.