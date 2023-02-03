شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 48 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 3 فبراير الذكرى الـ48 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، إذ رحلت عن عالمنا في نفس هذا اليوم عام 1975.

ذكرى وفاة أم كلثوم تأتي في ظل احتفاء بالفنانة المصرية ذائعة الصيت، وتقدير لعطائها الفني، إذ احتلت المرتبة الـ61 ضمن قائمة مجلة "rollingstone" الأمريكية لأعظم 200 مغنى ومغنية عبر التاريخ حيث نشرت المجلة في تقرير عبر موقعها الرسمي وحمل التقرير اسم "أعظم 200 مطرب في كل العصور"، لتكون كوكب الشرق المطربة المصرية والعربية الوحيدة في القائمة.

وكتب التقرير عن أم كلثوم "أنها ليس لها نظير حقيقي بين المطربين في الغرب، ولعقود من الزمان مثلت النجمة المصرية روح العالم العربي"، و تنقل نطاقًا عاطفيًا مذهلاً في الأغاني المعقدة التي يمكن أن تستمر بسهولة، عبر الموضوعات المتنوعة".

وأكد التقرير أن وفاتها عام 1975 جلبت الملايين إلى شوارع القاهرة حزنًا، وبينما كان تأثيرها بين المطربين العرب لا يُحصى، فقد امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد اعتبرها المطرب بوب ديلان "رائعة"، كما استخدمت بيونسيه بشكل بارز أغنية "انت عمري" في تصميمها لجولتها لعام 2016.



ام كلثوم





قائمة رولينج ستون

وضمت القائمة مطربين من عصور مختلفة من الماضي والحاضر منهم ريهانا، وليدي جاجا، وبيونسية، وويتني هيوستن، فريدي ميركوري، ألفيس بريسلي، فرانك سيناترا، إلتون جون، بوب مارلي، مايكل جاكسون، أديل، وذكرت مقدمة التقرير أن هؤلاء التي تتضمنهم القائمة هم المطربون الذين شكلوا التاريخ وحددوا حياتنا، وصنعوا موسيقى شعبية للجماهير.