شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب محيى الدين يتألق فى التقديم بـ"الدوم".. ومحمد عبد الرحمن يداعبه: "مطول شعرك ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المتسابق إيهاب محيى الدين في المرحلة الثانية من برنامج الدوم في موسمه الثاني، فقرتين مختلفين في التقديم التليفزيوني، وأشادت لجنة التحكيم به، وداعبه الإعلامي محمد عبد الرحمن قائلا: "أنت مطول شعرك ليه" مما جعله يتوتر فلحقه قائلا: "زيى".

وتشكلت لجنة تحكيم المرحلة الثانية لتقديم البرامج من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.