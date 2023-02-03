شكرا لقرائتكم خبر عن سألتى أحد أسوأ الأسئلة.. تعليق محمد عبد الرحمن على متسابقة الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي محمد عبد الرحمن، أحد أعضاء لجنة تحكيم المرحلة الثانية من برنامج الدوم في موسمه الثاني، على المتسابقة روان علي، بعدما انتهت من التقديم التليفزيوني، قائلا: "سألتى أحد أسوأ الأسئلة اللى بتتسئل للضيف"، وذلك بعدما سألت "حدثنا عن التفاصيل".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.