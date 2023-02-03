شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين رئيس فى العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة ياسمين رئيس فى العرض الخاص لفيلمها "أنا لحبيبى" الذى انطلق اليوم الخميس بإحدى سينمات أكتوبر، وذلك وسط حضور أبطال الفيلم وصنّاعه والعديد من نجوم السينما والدراما.

وصرّحت ياسمين رئيس خلال حواراتها الصحفية قبل عرض الفيلم: "سعيدة بعرض الفيلم فى موسم عيد الحب، ومبسوطة من حماس الجمهور قبل عرض الفيلم، وأتمنى يعجب كل الناس ويحبوا ليلى زهدى زى ما حبيتها".

وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، والفيلم بطولة النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجوري.

وعرض مؤخرًا فيلم "خطة مازنجر" للنجمة ياسمين رئيس فى دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم فى سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية وحقق الفيلم ردود فعل إيجابية.