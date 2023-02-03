شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى فى كواليس فيلمه الجديد وسط نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رصدت عدسات المصورين النجم جورج كلونى أثناء تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "الذئاب" والذى يتم تصويره فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك بعدما كان يقود سيارة فارهة مثلما ذكر تقرير الديلي ميل، برفقة مجموعة من زملائه فى الفيلم الذى يعول عليه نجم هوليود بصورة كبيرة.

الفيلم الجديد من بطولة كل من: كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.

ودوماً ما يعتبر الثنائى جورج كلوني وجوليا روبرتس من أنجح الثنائيات في هوليود، وهو ما تكرر مؤخراً في فيلمهما الجديد Ticket To Paradise كما يتمتعان، بصداقة وطيدة تنعكس في أعمالهما، إلا أن كلوني مؤخراً مازح جوليا روبرتس أثناء حلوله ضيفاً على برنامج تليفزيوني أكد فيه أنه شعر بالملل من جوليا روبرتس طوال أحداث تصوير فيلمهما الأخير.

وأضاف كلوني : "جوليا روبرتس كانت بمفردها ولم تصطحب أياً من افراد عائلتها على متن الجزيرة الذى كنا نصور فيها الفيلم، وذلك خلاف ما فعلته حيث اصطحبت عائلتي بالكامل، وكانت معي زوجتي طوال الوقت".

واستكمل مازحاً : "وبالتالي كان علي الاستيقاظ كل صباح لأجد جوليا على عتبة منزلنا تطرق الباب، وكان علينا إضافة وجبة يومياً لها، لأنها لم تفوت أي يوم، إلا وقضته معنا طوال مدة التصوير".



جورج كلونى