شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة شيماء ناجى: بدأت مهنة الغناء وسنى 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة شيماء ناجى، إنها تربت على أغانى كوكب الشرق أم كلثوم والمطرب محمد عبد الوهاب، متابعة: كنا نستيقظ من النوم على صوت أم كلثوم.

وأضافت المطربة شيماء ناجى، خلال حوارها ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: كنا ننتظر حفلة أم كلثوم كل يوم خميس، ونستمع أيضا بشكل مستمر لأغانى المطرب الكبير محمد عبد الوهاب وهو ما جعلنا نعشق أغانيهما.

وتابعت المطربة شيماء ناجى: أول غنوة كنا نسمعها كانت "يا صباح الخير يا اللى معانا" ،حيث كنا نسمعها كل يوم عدا يوم الجمعة، مستطردة: والدى كان صوته جيد للغاية وكان مقرئ للقرآن الكريم.

وقالت المطربة شيماء ناجى:بدأت أحفظ الأغانى منذ صغرى، ثم بدأت امتهن مهنة الغناء وسنى 13 سنة فقط.