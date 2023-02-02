شكرا لقرائتكم خبر عن محطات هامة في حياة رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير رشوان توفيق ، وهو الفنان المعروف عنه موهبته وقيمته واخلاقة العالية داخل الوسط الفني هو يمتلك رصيدا يزيد عن 200 عمل فني خلال مسيرة طويلة، تجاوزت 65 عاما، وتنوعت أعماله بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة.

رشوان توفيق هو معالي الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي"، وعم خضر في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وهو أبوالعلا محمد في مسلسل "أم كلثوم" ونرصد فى السطور التالية أهم المحطات الفنية

ولد رشوان توفيق محمد في 2 فبراير1933 و بدأ مسيرته الفنية في التلفزيون وعمل كمدير استديو، ثم عمل كمساعد مخرج، وانضم الى فرقة مسرح التلفزيون وشارك في لعديد من المسرحيات، منها شئ في صدري والشوارع الخلفية

في التليفزيون شارك فيه أكثر من السينما، إذ بلغ حجم أعماله الدرامية، 200 مسلسل منها "الإسلام والإنسان، ليالي الغضب، ضمير أبلة حكمت، الليل وآخره، الحاوي، هارون الرشيد، خاتم سليمان، قانون المراغي، هارون الرشيد".

وفي السينما شارك في بطولة 30 فيلما، أهمها "جريمة فى الحي الهادي، والملاعين، وبين القصرين، والقانون لا يعرف عائشة

وقال رشوان توفيق خلال حوار قديم لـ ”الخليج 365” مع الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه: "أميمة هى عمرى ودائماً أقول أنها سترتنى حية وميتة، حيث تزوجتها وكنا لا نملك شيئا ومهما مرينا بأزمات عمرها ما اشتكت، 60 سنة لم تسأل بكرة هنعمل إيه مهما كانت الظروف، وكنت كل اللى بكسبه بحطه فى إيدها وهى تدير البيت وتدينى المصروف".