شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يغنى "علو السما" من كلمات منة القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد فؤاد، خلال يومين، أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويستعد النجم محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي ضخما في العاصمة الألمانية برلين لأول مرة خلال مشواره الفني يوم الجمعة 17 من فبراير المقبل، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن دخول السيدات مجانا، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها جمهوره.

كما يحيي فؤاد حفلين غنائيين ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب في العاصمة اللبنانية بيروت يبدأها حفل يوم 11 فبراير المقبل، والحفل الثاني يوم 13 من نفس الشهر.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.